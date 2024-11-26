«Барселона» — «Брест»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 1.92.

«В прошлом сезоне «Бресту» пророчили вылет из Лиги 1, а вместо этого он ворвался в Лигу чемпионов – и уже пошумел там по полной. У французов 10 очков после четырёх туров! Конечно, нельзя совсем исключать вероятность, что «Брест» и дальше на кураже будет какое-то время набирать очки в турнире, где примерно все клубы превосходят его по статусу и составу. Но давайте смотреть правде в глаза: против «Барселоны» у французов практически нет шансов.

В Лиге 1, в отличие от еврокубков, у «Бреста» большие проблемы: он проиграл три тура подряд и сейчас находится в трёх очках от зоны вылета – битва на два фронта даётся непросто. Команда уже стала сенсацией в Лиге чемпионов, но чем дальше – тем сложнее.

У «Барселоны» тоже есть сложности во внутреннем чемпионате, но очень локальные – набрали одно очко в двух последних турах. Зато до этого команда Ханси Флика выдала серию из семи побед подряд во всех турнирах – и в первую очередь нужно смотреть на это.

«Барселона» играет дома, в рамках комфортного календаря, а её игроки атаки – в сумасшедшей форме. Левандовски уже забил 20 голов, у Рафиньи 13+9 по системе «гол+пас» – и это в 19 матчах! Им, правда, не поможет Ламин Ямаль, но разве Рафинья и Левандовски не сдюжат без своего 17-летнего партнёра?

Есть полное ощущение, что матч против «Бреста» обернётся для «Барселоны» вполне будничной победой, перспектива которой покажется неотвратимой довольно рано. Думаю, уже в первом тайме будут голы – коэффициент 1.92 на ТБ 1.5 выглядит очень привлекательно», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».