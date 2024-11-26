«Барселона» — «Брест»: ставка Александра Мостового на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест».

Ставка: победа «Барселоны» со счётом 3:1 за 9.40.

«Барселона» встретится с «Брестом» в 5-м туре Лиги чемпионов. Можно усомниться тут в шансах каталонцев на победу. Пока французы выдают отличные результаты в еврокубке, даже в таблице стоят выше своего соперника. Хотя я всё равно отдаю предпочтение домашней команде.

С 10 очками «Брест» сейчас идёт на четвёртом месте в ЛЧ. Он располагается рядом с «Интером», «Монако» и «Спортингом», у которых в активе столько же очков. Пока «пираты» действительно показывают отличные выступления — ни разу не проиграли. Очки они потеряли только в матче с «Байером» — 1:1. А обыграть представителю Франции удалось «Штурм» (2:1), «Зальцбург» (4:0) и пражскую «Спарту» (2:1). Конечно, ничья с немецким клубом была самой важной.

«Барселона» же стартовала не лучшим образом в турнире. С ходу провалила игру с «Монако» (1:2). Но вот после этого команда Флика только побеждала. Удалось ей одолеть «Янг Бойз» (5:0), «Црвену Звезду» (5:2) и самое главное — «Баварию» (4:1). С девятью очками сине-гранатовые теперь идут на шестом месте, уступая группе из четырёх команд, среди которых есть и «Брест», всего на очко.

Примечательно, что в домашних турнирах у обоих коллективов всё идёт не лучшим образом в последнее время. «Брест» зачастил с неудачами — уступил в трёх последних турах. В таблице Лиги 1 «пираты» идут ближе к середине. У «Барселоны» ситуация чуть лучше, конечно. Она всё ещё лидирует в чемпионате Испании, имеет небольшой отрыв от «Реала» и «Атлетико». Но в последних турах подопечные Флика дважды потеряли очки — 0:1 с «Реалом Сосьедад» и 2:2 с «Сельтой». Это явно не самые сложные соперники в турнире. Хотя с теми же «кельтами» «Барса» пропустила только после удаления во втором тайме.

В общем, я тут жду интересную игру. Не просто так «Брест» стоит выше соперника в турнире. Борьба будет. Но три очка в итоге достанутся каталонцам всё-таки. Их состав намного сильнее», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».