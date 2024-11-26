«Интер» — «Лейпциг»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Лиги чемпионов в Милане

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Лейпциг».

Ставка: «Интер» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.78.

«У «Лейпцига» 0 очков после четырёх туров Лиги чемпионов, и ему очень надо набрать хотя бы одно. Команда Марко Розе страдает не только в еврокубках, а в принципе: три поражения в четырёх последних матчах во всех турнирах.

Надо сказать, коллапс «Лейпцига» в Лиге чемпионов — это не следствие одной или даже нескольких проблем внутри клуба. Это скорее набор факторов: где-то невезение, где-то проблемы с реализацией, где-то элементарно соперник был сильнее. И если хотя бы после трёх туров можно было вернуться к турниру с холодной головой, то сейчас, кажется, «Лейпциг» может быть в отчаянии. Для них 0 очков — это позор. Так они думают.

Симоне Индзаги, конечно же, это понимает. Против «Лейпцига» ему не нужно придумывать ни-че-го. Он будет выманивать соперника и ждать своих нескольких моментов, чтобы наказать. У «Интера» всё просто отлично: 10 очков после четырёх туров, выход в плей-офф практически обеспечен. Положение более чем комфортное, плюс — матч дома.

Когда «Интер» играет в Лиге чемпионов, я, во-первых, много голов не жду. Во-вторых, жду, что он не пропустит. И, хотя на данный момент команда Индзаги сыграла на ноль во всех еврокубковых матчах, я не буду поддаваться соблазну взять «обе забьют» — нет.

Рассмотрю более комфортную ставку — «Интер» не проиграет и ТМ 3.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».