«Интер» — «Лейпциг»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Лейпциг».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Интер» и «Лейпциг» встретятся в 5-м туре Лиги чемпионов. Миланцы в прошлом туре разгромили «Верону», уже в первом тайме пять забили. Уверенно выиграли в гостях. При этом Корреа вышел в старте, это не основной нападающий. «Интер» с каждым матчем играет всё увереннее, всё лучше. В Лиге чемпионов он пока ещё даже не пропускал, хотя очки терял. «Интер» очень сильный, пожалуй, это главный фаворит Серии А, один из фаворитов Лиги чемпионов без преувеличения.

А вот «Лейпциг» проблемный сейчас, пусть в таблице Бундеслиги он и идёт высоко. В последних матчах «РБ» плохо играет, никак не может выиграть. На выходных проиграли «Хоффенхайму», ведя в счёте. Но пропустил клуб четыре мяча. На бумаге кажется, что «Лейпциг» неплохо играет в защите. Но на самом деле очень много моментов допускает он. Эту разницу между ожидаемыми голами и пропущенными долгое время делал вратарь Гулачи, один из лучших игроков сезона в Бундеслиге. Но у «РБ» есть проблемы на стандартах, у своих ворот, в переходах. Команда защищается не очень хорошо.

В Лиге чемпионов «Лейпциг» стартовал кошмарно, все свои матчи проиграв. Так что у него немного шансов тут. Ему нужно стараться выигрывать все оставшиеся матчи, чтобы зацепиться хотя бы за топ-24. Сейчас «РБ» будет рисковать вынужден, даже несмотря на то, что будет играть в гостях он. «Лейпциг», несмотря на все свои проблемы, имеет сильную атаку – Опенда, Шешко. Да, много травм. Но при этом «Лейпциг» всё равно может создавать моменты.

В исход этого матча всё-таки не полезу. «Интер», конечно, фаворит. Но Индзаги уже приучил нас к тому, что он в Лиге чемпионов состав ротирует, на этом этапе понимая, что в любом случае его команда в следующий раунд пройдёт. Так что я возьму здесь «обе забьют». Честно говоря, коэффициент хороший – 1.84. «Интер» наверняка свой момент найдёт и гол у себя дома забьёт. Ну а «Лейпциг» будет рисковать. Поэтому я думаю, что и пропустят они друг от друга», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».