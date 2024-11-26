«Спортинг» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов в Португалии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал».

Ставка: ничья за 3.45.

«Спортинг» и «Арсенал» встретятся в 5-м туре Лиги чемпионов. Если бы не одно обстоятельство у португальской команды, тут можно было бы смело верить в её успех, учитывая последние проблемы соперника. Однако после паузы на международные матчи ситуация изменилась.

«Спортинг» в середине сезона потерял главного тренера. Рубен Аморим со своим штабом переехал в Манчестер. Теперь, конечно, лиссабонцам будет не так легко. С другой стороны, состав остался тем же, игроки не забыли схемы, по которым выступали. Думаю, новый тренер не будет рушить то, что и так работало. А работало в стане «зелёных» все отлично.

Сейчас «Спортинг» идёт на серии побед из девяти матчей во всех турнирах. Более того, поражений у него не было со старта сезона – только в Суперкубке он уступил «Порту». С тех пор всего лишь один раз лиссабонцы позволили себе вничью сыграть. В чемпионате Португалии они уверенно лидируют с отрывом от преследователей.

В Лиге чемпионов дела у коллектива тоже идут очень хорошо. До 4-го тура соперники были примерно равными, «Спортинг» им не проигрывал – 2:0 с «Лиллем», 2:0 со «Штурмом» и 1:1 с ПСВ. Но вот в прошлом туре уже действительно сложное испытание было у команды из Лиссабона, и она его прошла с честью – разгромила «Манчестер Сити» со счётом 4:1. В таблице представитель Португалии теперь идёт на втором месте, на два очка отставая от лидирующего «Ливерпуля».

У «Арсенала» в этом сезоне ситуация совсем другая пока складывается. Ни о какой серии без поражений у него речи не идёт, как и о серии побед. Сейчас клуб испытывает определённые проблемы. Недавно он потерпел неудачи с «Ньюкаслом» и с «Челси» в АПЛ (0:1 и 1:1), а также проиграл «Интеру» в ЛЧ (0:1). Хотя пару дней назад команда Артеты важнейшую победу добыла – 3:0 с «Ноттингем Форест», с которым они сейчас борются за нахождение в топ-4 таблицы. После этого «Арсенал» в турнире поднялся на четвёртое место.

До прошлого тура ЛЧ у представителя Англии тоже больших проблем не возникало. Стартовал он с тяжёлого матча против «Аталанты» (0:0), но после этого обыграл «Шахтёр» (1:0) и, что более важно, «ПСЖ» (2:0). Но вот в 4-м туре во время небольшого кризиса не справился «Арсенал» с напором «Интера». С семью очками «Арсенал» теперь идёт на 12-м месте в таблице.

Уровень «Арсенала» выше. Но всё же и «Спортинг» легко себя обыграть не даст. Думаю, всё завершится у них ничьей. Осторожно сыграют противники. Проигрывать точно никто не хочет. Ставлю на ничью за 3.45», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».