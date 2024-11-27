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Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Грозном

Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить «Ахмат» в Грозном
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27 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 18:15 мск.

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В первой встрече «Зенит» на своём поле добился победы со счётом 3:0.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.54. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1540 рублей.

Успех грозненцев оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.

Если забьют футболисты «Ахмата», сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

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