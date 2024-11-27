«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч в Грозном

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит + тотал меньше 3.5 мяча за 2.33.

Для команд это уже третья игра в этом месяце. Дома в Кубке России петербуржцы победили без особого труда (3:0), но вот на выезде в РПЛ им пришлось попотеть. Несмотря на скопление проблем, грозненцы сумели навязать борьбу — 1:2.

У сине-бело-голубых практически всегда возникают трудности в Грозном. На последнем отрезке сезона у петербуржцев многое не получается. Наблюдаются нехарактерные для них проблемы с результативностью. В последних четырёх матчах в чемпионате России подопечные Сергея Семака забили только шесть мячей. Даже с идущим в самом низу турнирной таблицы первенства «Оренбургом» у них возникли трудности — 1:0.

Грозненцы пребывают в жутком кризисе. Возвращение Сергея Ташуева на должность главного тренера не приносит ровным счётом никаких плодов. Клуб располагается в зоне вылета.

«Зелёные» проиграли шесть из семи последних матчей в чемпионате России. Победили они только «Ростов» (3:2), у которого была затяжная безвыигрышная полоса. Сергей Ташуев говорил, что «Ахмат» преследует злой рок. Злоключения продолжаются. На днях «зелёные» уступили «Крыльям Советов» (1:2).

Самарцы острее атаковали и были больше похожи на единое целое. Из хорошего в игре «Ахмата» можно отметить разве что индивидуальные действия Максима Самородова.

В остальном игра «зелёных» оставляет желать лучшего. По информации СМИ, зимой Сергея Ташуева на посту главного тренера «Ахмата» может сменить Станислав Черчесов. Перемены напрашиваются. Поставить на победу «Зенита» в предстоящем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.33.