«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Фейеноорд».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.65.

«Манчестер Сити» и «Фейеноорд» сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов 26 ноября. Ну уже совсем тяжело говорить про возможные успехи «горожан». Они идут на длинной серии проигрышей. Вроде как соперника тут команда Гвардиолы должна обыгрывать. Но после таких неудач тяжело с уверенностью об этом говорить.

На паузу на матчи сборных «Ман Сити» ушёл на серии проигрышей из четырёх матчей. Да, игры были разными, с тем же «Тоттенхэмом» играли в Кубке неосновным составом. В других встречах уже были вопросы, две неудачи с не самыми сложными соперниками по АПЛ – 1:2 от «Борнмута» и «Брайтона».

Казалось, что после перерыва клуб перезагрузится. Отдохнут некоторые игроки, у Гвардиолы время будет подумать и решить игровые проблемы. Но, я думаю, просто не повезло «Сити» с соперником на прошлых выходных – снова «Тоттенхэм», который уверенно играет с более сильными соперниками, подстраивается под них. Постекоглу явно сохранил «конспект» с их матча в Кубке и на этот раз выиграл с ещё более крупным счётом 4:0. Не сказал бы, что счёт по игре, четыре безответных мяча в ней – точно очень много. Но и победы команда Гвардиолы не заслужила.

Одно из поражений в этой серии у «Ман Сити» было и в Лиге чемпионов – от «Спортинга» (1:4). Для представителя Англии это была уже вторая потеря очков. В 1-м туре им тоже не удалось выиграть – ничья с «Интером» (0:0). В других встречах у команды Гвардиолы проблем не возникало, соперники были более слабыми – 4:0 со «Слованом» и 5:0 со «Спартой» Прага. С семью баллами клуб пока идёт не так низко – на 10-м месте.

«Фейеноорд» же по два раза победил и проиграл в четырёх турах ЛЧ. Победить ему удалось «Жирону» (3:2) и «Бенфику» (3:1), достаточно крепких соперников. А вот проиграл представитель Нидерландов «Байеру» (0:4) и «Зальцбургу» (1:3). С шестью очками коллектив теперь расположился на 21-м месте. Несколько команд выше имеют столько же баллов в активе.

В последних турах голландской лиги у «Фейеноорда» проблем почти не было, сплошные победы. Исключением было поражение от «Аякса». Сейчас клуб борется за лидерство, уступая нескольким командам с первых строчек.

Я всё-таки не верю, что серия поражений «Ман Сити» продлится. Да, противник не из лёгких. Но это не топовый клуб. Так что «горожане» должны здесь справиться», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».