«Бавария» — «ПСЖ»: фрибеты на 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ в «Новогодней миссии»!

26 ноября в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» примет «ПСЖ». Центральный поединок игрового дня стартует в 23:00 мск. Пока гранды мирового футбола решают, кто сильнее, всем клиентам БЕТСИТИ доступно участие в розыгрыше 25 000 000 рублей в «Новогодней миссии», где вас ждут квесты, ставки и бонусы.

«Бавария» очень мощно стартовала в текущем розыгрыше. В первом туре мюнхенцы разгромили загребское «Динамо» (9:2). В той игре покером отметился Гарри Кейн. Однако затем коллектив Венсана Компани столкнулся с большими проблемами. Немцы дважды подряд проиграли и лишь в прошлом туре снова добились победы, с минимальным счётом оказавшись сильнее «Бенфики».

Вокруг «Баварии» традиционно много трансферных слухов. Не все футболисты получают желаемое игровое время. Поэтому, по сообщениям СМИ, мюнхенцы летом готовы расстаться сразу с тремя игроками, среди которых Лерой Зане, Серж Гнабри и Кингсли Коман. Однако в сентябре немцы продлили контракт с Йозуа Киммихом и, как ожидается, готовы повысить зарплату Джамалу Мусиале, чтобы удержать его в клубе.

Российский голкипер Матвей Сафонов продолжает бороться за место в составе с Джанлуиджи Доннаруммой. В единственном победном поединке текущего розыгрыша Лиги чемпионов в воротах с первых минут появился именно россиянин. Парижане в 1-м туре одолели «Жирону», но затем трижды потеряли очки, потерпев два поражения и один раз сыграв вничью.

По итогам четырёх стартовых туров общего этапа оба соперника расположились за пределами лидирующей группы. «Бавария» набрала шесть очков и занимает 17-ю позицию. «ПСЖ» отстаёт на два балла и идёт вне зоны плей-офф — только на 25-м месте.

Регистрируйся в БЕТСИТИ: фрибеты на 25 000 000 рублей ждут тебя!

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»