«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: определён фаворит центрального матча дня

В среду, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 50% вероятности.

Шансы увидеть победу «Реала» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в районе 4.00, вероятность — не более 25%.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный футбол на «Энфилде». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.