«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.

Стабильности английского клуба может позавидовать любой. Во-первых, отмечаем лидерство в АПЛ. 10 побед в 12 турах и восьмиочковый отрыв — это круто. Во-вторых, выделяем лидерство в Лиге чемпионов, ведь больше ни у кого нет четырёх побед в четырёх турах.

Ещё один важный момент — беспроигрышная серия. Подопечные Арне Слота последний раз потерпели поражение в середине сентября. С тех пор они провели 14 встреч в разных турнирах и одержали 13 побед при ничьей с «Арсеналом» (2:2). Если добавить сюда приличную результативность, получится что-то из разряда фантастики.

В пяти прошлых матчах ливерпульцы отличились 14 раз. То есть в среднем забивали по два-три мяча. Причём соперники были приличные.

Чем может парировать «Реал»? Разве что начальной стадией возвращения в былую форму. До перерыва на международные матчи в середине ноября мадридский клуб обыграл «Осасуну» (4:0), а после перерыва — «Леганес» (3:0). Однако до того в важных встречах с серьёзными оппонентами мало что получалось. 0:4 от «Барселоны» в Примере и 1:3 от «Милана» в Лиге чемпионов тому подтверждение.

А тут ещё и с кадрами проблемы. Про травмы основных футболистов линии обороны вы наверняка слышали. Накануне же стало известно о повреждении Винисиуса Жуниора, который пропустит ориентировочно около месяца. На фоне того, что Килиан Мбаппе пока не показывает свой лучший футбол, это, разумеется, потеря для «сливочных» и задача со звёздочкой для Карло Анчелотти.

«Ливерпуль» к данной минуте выглядит так, будто готов выиграть даже у мадридского «Реала» — действующего победителя Лиги чемпионов. Особенно если учесть, что в предстоящей встрече его будут подгонять родные трибуны. А соперник, в свою очередь, прилетит из другой страны. Короче говоря, пожалуй, это тот самый момент, когда можно прислушаться к букмекерам и поверить в победу хозяев.