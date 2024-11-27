Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Ливерпуль» — «Реал»

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В среду, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Заключить пари на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 50% вероятности.

Шансы увидеть победу «Реала» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в районе 4.00, вероятность — не более 25%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.90). Следом идут победа «Ливерпуля» 2:1 (8.50) и 1:0 в пользу мерсисайдцев (10.0).

Заключить пари на точный счёт 2:0 в пользу «Ливерпуля» предлагают за 10.5.