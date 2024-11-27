«Штурм» — «Жирона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Штурм» — «Жирона».

Ставка: «Жирона» победит за 2.10.

«Штурм» доминирует на внутренней арене. Но и только. В Лиге чемпионов — поражения во всех четырёх встречах. Сначала команда из Граца уступила «Бресту» (1:2) и «Брюгге» (0:1), а затем проиграла «Спортингу» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (0:1). Впрочем, руководство верит, что дела ещё можно поправить. Совсем недавно оно прибегло к смене главного тренера. Должность занял Юрген Зоймель, ранее руководивший второй командой.

У «Жироны» успехи в самом престижном клубном международном турнире не сильно лучше. Она победила только «Слован» из Братиславы (2:0). Уступили подопечные Анхеля Мичела «ПСЖ» (0:1), «Фейеноорду» (2:3) и ПСВ (0:4).

Любопытно, что каталонцы установили антирекорд по автоголам в Лиге чемпионов. У них одинаковое количество забитых в свои и чужие ворота мячей. Относительно прошлого сезона «Жирона» стала менее опасна и интересна. Бо́льшую часть лидеров команды раскупили, а взятые им на замену игроки оказались не столь талантливы.

Хотя также нестабильность каталонцев обусловлена травмами. Много пропустил из-за повреждения один из лидеров команды — Виктор Цыганков. Украинский футболист совсем недавно покинул лазарет. В матче последнего тура Примеры он помог разгромить в дерби «Эспаньол» (4:1).

Результативными действиями Цыганков не отметился, но это и не его основная задача. Приоритетный функционал украинца — развитие атак и дирижирование. В этом он очень хорош. Контролировать мяч и владеть инициативой подопечным Анхеля Мичела должно стать проще.

Заключить пари на то, что «Жирона» победит «Штурм», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Вполне вероятно, команда из Граца так и не одержит ни одной победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. У неё недостаточно качественная комплектация состава.