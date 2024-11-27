«Болонья» — «Лилль»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Болонья» — «Лилль».

Ставка: «Лилль» победит за 3.00.

Винченцо Итальяно можно похвалить только за то, что «Болонья» не пропускает много. Что касается игры в атаке, у неё всё очень плохо. Красно-синие рьяно прессингуют, но всё без толку. В 16 официальных встречах они забили всего лишь 15 мячей.

У «Лилля» дела идут намного лучше. Несмотря на уход Паулу Фонсеки, команда сохранила практически всё то, что работало в прошлом сезоне. У Бруно Женезио весьма неплохо получается управлять «догами».

Помимо того, что «доги» преуспевают в Лиге чемпионов, так у них и на внутренней арене порядок. Подопечные Бруно Женезио располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от идущего на втором месте «Монако» составляет четыре очка.

Поставить на то, что «Лилль» победит «Болонью», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. «Доги» подходят к встрече с 11-матчевой беспроигрышной серией, хотя в соперниках было много сильных команд. Они одинаково здорово выступают дома и в гостях.

Красно-синие, в свою очередь, победили только в 4 из 16 матчей во всех официальных турнирах. В Лиге чемпионов они сначала сыграли вничью с «Шахтёром» (1:1), а затем уступили «Ливерпулю» (0:2), «Астон Вилле» (0:2) и «Монако» (0:1). Улучшения результатов не предвидится.