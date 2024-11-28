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«Локомотив» — «Динамо»: определён фаворит матча Кубка России

«Локомотив» — «Динамо»: определён фаворит матча Кубка России
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В четверг, 28 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ «Локомотив» — «Динамо». Стартовый свисток столичного дерби запланирован на 19:30 мск.

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«Локомотив» — «Динамо». Галактионов сделает выводы после 2:5 от «Спартака»

В первом матче сильнее оказался «Локомотив» — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение подопечным Михаила Галактионова. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 48% вероятности.

Шансы увидеть победу «Динамо» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициенты находятся в пределах 3.70, а вероятность — около 26%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в московском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

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