«Локомотив» — «Динамо»: определён фаворит матча Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 28 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ «Локомотив» — «Динамо». Стартовый свисток столичного дерби запланирован на 19:30 мск.

В первом матче сильнее оказался «Локомотив» — 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение подопечным Михаила Галактионова. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 48% вероятности.

Шансы увидеть победу «Динамо» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициенты находятся в пределах 3.70, а вероятность — около 26%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в московском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.