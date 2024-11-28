«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 гола за 2.18.

Первая встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась в пользу гостей со счётом 2:1. С тех пор оппоненты провели по две официальные встречи. «Динамо» разобралось дома с «Пари Нижний Новгород» (3:1) и на выезде поделилось очками с «Факелом» (1:1). «Локомотив», в свою очередь, после удачного домашнего матча с «Факелом» (2:1) получил 2:5 от «Спартака». Такое поражение перед кубковым противостоянием, разумеется, на пользу не идёт.

Многие винят в разгроме Илью Лантратова, допустившего ошибку. Но ведь всех собак на одного голкипера спускать не стоит. Тем более что к защитникам тоже порядочно вопросов. Ранее в кубковых играх ворота железнодорожников защищал Антон Митрюшкин. Скорее всего, тренерский штаб выберет его снова.

После такого поражения у Михаила Галактионова наверняка будет особенный настрой. Не исключено, что он немного перетасует состав. А потому это будет такой же опасный «Локомотив», как и ранее. Ранее клуб шёл на пятиматчевой беспроигрышной серии, которая включает в себя в том числе три победы и ничью с «Зенитом». Иными словами, страшного ничего не произошло.

Форсировать события «Динамо» вряд ли будет. Только и отсиживаться у собственных ворот бессмысленно, ведь надо забивать, чтобы хотя бы довести дело до пенальти. «Локомотив», с другой стороны, не против играть в атакующий футбол — вряд ли отойдёт от этой модели и после разгрома от «Спартака». Вполне вероятно, соперники снова забьют друг другу.

Однако простая ставка на голы в обе стороны оценивается довольно низким коэффициентом. Предлагаю в этот раз рассмотреть комбинированный вариант «обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча». Голевой россыпи в таком ответственном матче не предвидится, но и без зрелища зритель не останется. Такой вариант заходил в четырёх из шести прошлых очных встреч.