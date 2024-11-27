«Астон Вилла» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.63.

Странно, что букмекеры отдают предпочтение «Астон Вилле». С одной стороны, команду можно похвалить за прогресс конкретно в этом сезоне. В чемпионате Англии отставание от топ-5 составляет всего три очка, а в Лиге чемпионов такое же отставание от лидера. Солидно! Однако результаты в недавних матчах вызывают опасения. Последняя победа бирмингемцев датируется 22 октября. С тех пор они провели шесть встреч в разных турнирах и добыли всего лишь две ничьих при четырёх поражениях. На данном отрезке пропущено 12 мячей. Многовато.

«Ювентус» с Тьяго Моттой прогрессирует. Во-первых, клуб пока что в четырёх очках от лидера Серии А, а потому продолжает борьбу в том числе и за золотые медали. Во-вторых, находится среди претендентов на прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, более важно то, что «старая синьора» в этом сезоне редко проигрывает. Единственное поражение случилось в матче со «Штутгартом» (0:1), и гол туринцы пропустили на 90+2-й минуте.

Если учитывать, мягко говоря, не самое стабильное состояние «Астон Виллы», ждём, что «Ювентус» как минимум не проиграет. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.63.