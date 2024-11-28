«Тампа» — «Вашингтон»: прогноз на матч 28 ноября

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.15.

«Лайтнинг» свойственна нестабильность. Начался ноябрь для них неудачно, в частности из-за важных кадровых потерь. Подопечные Джона Купера навёрстывают упущенное. В последних шести матчах они потерпели только два поражения. Уступили «Коламбусу» (6:7 ОТ) и «Далласу» (2:4).

После двух досадных поражений «столичные» на выезде одержали волевую победу над «Флоридой» (4:1). Главным героем встречи стал Джейкоб Чикран. Он записал на свой счёт заброшенную шайбу и отдал два голевых паса. Иван Мирошниченко установил итоговый счёт на табло. Александр Овечкин с улыбкой аплодировал команде после финальной сирены.

Только в одном из шести последних матчей «Кэпиталз» пропустили больше двух шайб. В то же время они здорово убегают в контратаки и создают много моментов. Единственное — «Вашингтон» нередко подводит реализация. «Колорадо» и «Нью-Джерси» он проиграл в основном из-за этого.

Заключить пари на то, что в грядущем матче сыграет ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Дело ещё в том, что поддержка болельщиков оказывает большое влияние на Василевского. Он становится ещё надёжнее.

«Лайтнинг» пропустили только 19 шайб в 10 матчах на «Амали-Арене». Интересно, что и «Кэпиталз» в гостях выступают более прагматично. В девяти встречах на выезде они пропустили 21 гол. Сдаётся, от Кучерова и Мирошниченко в этот раз мы не увидим результативных действий.