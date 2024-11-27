«Ростов» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Спартак».

Ставка: проход «Спартака» за 2.81.

«Первую игру в Москве неожиданно для многих, для меня тоже, выиграл «Ростов» 1:0. Другое дело, что там было преимущество «Спартака». Он не реализовал пенальти в первом тайме, «Ростов» же во втором тайме свой 11-метровый забил. В результате 1:0. Понятно, что в ответном матче дома, где «Ростов» выглядит хорошо, команду устраивает ничья.

После 16-го тура чемпионата России команды на коне. «Ростов» в буквальном смысле, потому что выиграл у ЦСКА в Москве, проигрывая 0:1. Потом Карпин выпустил Голенкова, а тот забил два мяча. Эта победа тоже удивительна для меня.

А победа «Спартака» разве не удивительна? «Спартак» победил «Локомотив» со счётом 5:2, четыре мяча забил Угальде.

Сейчас команды чувствуют себя хорошо, они на подъёме. Последняя победа немного сгладила для «Ростова» и логистические проблемы. «Ростов», как никто другой, вынужден путешествовать из-за ситуации по стране. Карпин говорил о том, что нет времени для отдыха.

По результатам матчей на своём поле «Ростов» занимает шестое место. По гостевым матчам – всего 10-е. «Спартак» – абсолютно домашний клуб, второе место занимает по результатам домашних матчей, а в гостях у него седьмое место. Сейчас «Спартак» играет на выезде. Думаю, что «Спартак» не позволит «Ростову» так расправиться с собой, как он расправился с ЦСКА. Тут другая предыстория: «Ростов» будет играть от обороны. Другое дело, если «Спартак» забьёт быстрый гол.

У «Спартака» колоссальный потенциал в атаке. Начал забивать Угальде, да и не только он. Барко ассистирует всем потрясающе. Но есть проблема в обороне. Кстати, есть и вратарские провалы, к сожалению. О «Ростове» тут и говорить нечего. Когда меняются три вратаря. Непонятно, кто основной. Проблемы с вратарями и там, и там.

Команды сыграли в первом круге чемпионата. «Спартак» победил ростовчан на своём поле 3:0. В прошлом сезоне тоже две победы «Спартака»: дома 2:1, в Ростове 5:1. В принципе, общая статистика встреч в пользу «Спартака»: 18 побед «Ростова», 55 у «Спартака» и 14 ничьих. Но последние годы очень непросто всё для «Спартака» складывалось именно в играх с «Ростовом».

Я думаю, что класс «Спартака» и его нынешняя форма играют роль. Нужно просто идти вперёд и забивать. Мне кажется, другого варианта нет. Такая непростая ситуация даже хороша для «Спартака». Думаю, что «Спартак» пройдёт дальше», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».