«Ростов» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 27 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Ростов» сумел занять второе место в группе с «Локомотивом», «Химками» и «Оренбургом. Команда Валерия Карпина показала достаточно стабильную игру. Дважды удалось обыграть «Оренбург», один раз – «Химки», «Локомотиву» уступили в обеих встречах, но во второй раз случилось это лишь по пенальти. Таких результатов вполне хватило для того, чтобы набрать 11 очков. «Локомотив» с первого места — вне зоны досягаемости, «Химки» с третьего места отстали на шесть очков, вполне рабочий результат, позволивший команде выйти в плей-офф Пути РПЛ.

«Спартак» на групповом этапе был лучшей версией самого себя. Да, случилось поражение от махачкалинского «Динамо», но в остальном результаты радовали. Особенно ценны две победы над московским «Динамо». 3:0 дома и 3:2 – на выезде. Красно-белые набрали 15 очков и закономерно расположились на первой строчке в таблице. Первая встреча между «Спартаком» и «Ростовом» особо результативной не получилась. Да, обе команды неплохо играли в атаке, но отличиться удалось только «Ростову». На 71-й минуте был назначен пенальти, который смог реализовать Мохаммад Мохеби, ростовчане побеждают — 1:0.

В ответной игре мы можем ожидать активной игры, москвичи сейчас в отличной форме, к тому же нужно отыгрываться, «Ростов» же неплохо выступает в Кубке дома», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».