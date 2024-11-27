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«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Екатеринбурге

«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Екатеринбурге
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: гол «Ахмата» за 1.52.

«Грозненцы смогли занять второе место в тяжелейшей группе с ЦСКА и «Краснодаром». Перед последним туром команда Сергея Ташуева была на второй строчке. Задачей было суметь сыграть не хуже, чем команда из Краснодара. По личным встречам грозненцы обходили своего оппонента (0:1, 3:0). «Ахмату» предстояло сыграть с ЦСКА, и матч в итоге получился непростым. Армейцы быстро забили и в дальнейшем создавали моменты у ворот Шелии. Моментов у ворот москвичей также хватало, не везло с реализацией. В итоге матч закончился минимальным поражением, повезло, что в другом матче группы «Краснодар» умудрился проиграть «Пари НН», в итоге именно «Ахмат оказался в плей-офф Пути РПЛ.

«Зенит» не испытал особых трудностей на групповом этапе, да, случалось и поражение, но общей картины оно не поменяло. Петербуржцы забили 13 мячей, а пропустили всего два и, набрав 16 очков, уверенно заняли первое место в группе D.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая игра с самого старта дала понять, кто в этой паре фаворит на проход дальше. «Зенит» забил уже на 20-й минуте, отличился Клаудиньо, и в дальнейшем лишь наращивал преимущество. Матео Кассьерра и Александр Соболев установили окончательный счёт 3:0.

Петербуржцы создали хороший запас перед гостевой игрой, предположу, что Сергей Семак выпустит на поле смешанный состав, чтобы сэкономить силы перед очередным туром РПЛ. За счёт этого у грозненцев есть шанс как минимум на забитый гол», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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