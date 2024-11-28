«Хайденхайм» — «Челси»: эксперты оценили шансы команд

28 ноября на стадионе «Фойт-Арена» в Германии состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси». Начало игры — в 20:45 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами английский клуб: поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.47. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1470 рублей.

Успех немецкого клуба оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Букмекеры уверены, что матч «Хайденхайм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.