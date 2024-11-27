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«Сочи» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру Пути регионов Кубка России

«Сочи» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру Пути регионов Кубка России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Сочи» — «Динамо» Мх.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.58.

«Сочи» по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ, но летом казалось, что задача вернуться стоит перед командой остро, сохранили испанского тренера Роберта Морено. Потому старт в Первой лиге удивил многих. Всего четыре победы в 12 турах, после чего команду начали исключать из претендентов на повышение. Но дальше «Сочи» прибавил, всего одно поражение с 7-го тура, и сейчас они уже четвёртые в Первой лиге. В Кубке России сочинцы прошли три стадии и лишь в 1/8 финала имели проблемы, даже пришлось выяснять отношение с костромским «Спартаком» в серии пенальти, но удача была на стороне «Сочи».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
27 ноября 2024, среда. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» в этом сезоне дебютировало в российском элитном дивизионе. И пусть многие пророчили дагестанцам возвращение в Первую лигу, команда Хасанби Биджиева многим потрепала нервы в первом круге. Ничья с «Краснодаром» или минимальное поражение в Санкт-Петербурге, где динамовцы играли не хуже и имели несколько моментов, чтобы и спасти игру, и даже забрать её. Сейчас махачкалинцы 11-е, имея 16 очков после 16 туров. В Кубке России не хватило самую малость, чтобы оказаться вторыми, но и оставить «Крылья Советов» за бортом уже неплохое достижение.

«Сочи» набрал приличный ход, команда Морено в пяти матчах забила 12, но пять голов пришлись на долю «Уфы», которая является одним из аутсайдеров. Но оборона у «Динамо» хороша, а Давид Волк одно из открытий этого сезона в РПЛ», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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