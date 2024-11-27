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«Штурм» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Австрии

«Штурм» — «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Австрии
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Штурм» — «Жирона».

Ставка: победа «Жироны» за 2.02.

«Австрийский «Штурм» и испанская «Жирона» сыграют друг против друга в пятом туре Лиги Чемпионов.

«Штурм» является аутсайдером турнира, проиграв во всех четырёх матчах. На текущий момент он идёт на 33 месте в турнирной таблице. Австрийцы проиграли «Боруссии» из Дортмунда, «Бресту», «Спортингу» и «Брюгге». В национальном чемпионате «Штурм» уверенно лидирует, обходя предшественника на пять очков.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жирона» в Лиге Чемпионов выступает чуть лучше. У испанцев три поражения и одна победа над «Слованом». «Красно-белые» занимают 29-е место в турнирной таблице. В Ла Лиге идут на пятой строчке, имея в активе победную серию из трёх матчей.

Обе команды подходят к очному матчу не в оптимальных составах. «Штурму» не сможет помочь восстанавливающийся от перелома Горенц-Станкович, а «Жирона» недосчитается Арнау Мартинеса и Артеро.

Ранее эти команды друг с другом не играли. «Жирона» набрала хороший ход, поэтому считаю, что сейчас для нее самое время улучшить место в турнирной таблице. Ставлю на её победу», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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