«Црвена Звезда» — «Штутгарт»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов в Белграде

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.73.

«Црвена Звезда» и «Штутгарт» сыграют в 5-м туре Лиги чемпионов. «Црвена» проиграла в этом розыгрыше ЛЧ все свои матчи. В общем, проиграла она, пожалуй, по делу. Был разгром от «Барселоны», был – от «Интера», в один мяч – «Бенфике». Ну, в общем, тяжело сербской команде играть на таком уровне. Главное, конечно, что клуб участвует в этом этапе Лиги чемпионов. Это уже успех, с финансовой точки зрения это ещё и престиж. Но тяжело «Црвене», объективно говоря, скорее всего, она вылетит, вряд ли попадёт в топ-24.

А вот «Штутгарту» победа тут очень нужна. Он ранее одолел только «Ювентус» в гостях. Также поделил очки со «Спартой» (1:1) и проиграл мадридскому «Реалу» (1:3) с «Аталантой» (0:2). Бергамаскам «швабы» точно уступили по делу. Во втором тайме «Аталанта» была лучше. Первый тайм был равный в целом. Сейчас «Штутгарту» обязательно надо набирать очки. Если не с «Црвеной» набирать, то вообще с кем?

Поэтому, я думаю, гости тут должны победить. В Бундеслиге в прошлом туре «Штутгарт» одержал победу над «Бохумом», заслуженная победа была. До паузы на международные матчи клуб с «Айнтрахтом» тоже играл здорово, должен был победить, но пострадал из-за плохой реализации моментов, уступил в итоге дома.

Я думаю, «Штутгарт» тут фаворит, и коэффициент хороший на победу «швабов» — 1.73. Я, пожалуй, выберу такую ставку. У немецкого клуба хороший состав, интересные тренерские идеи. Я думаю, сейчас гости просто обязаны брать три очка», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».