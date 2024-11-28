«Хайденхайм» — «Челси»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси».

Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.75.

В квалификации Лиги конференций «Хайденхайм» уверенно прошёл «Хеккен», а затем в общем этапе победил «Олимпию» (2:1), «Пафос» (1:0) и «Хартс» (2:0). На матчи с сильными соперниками Шмидт настраивает команду очень хорошо. В прошлом сезоне ей удалось отнять очки у «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Штутгарта».

Так что статус гранда может даже навредить «Челси». Хотя Энцо Мареску трудно запугать. Бывший помощник Хосепа Гвардиолы ведёт «аристократов» к процветанию. Относительно минувшего сезона они стали намного сильнее. Главное — не сбиться с курса.

В турнирной таблице чемпионата Англии «синие» занимают третью строчку. Правда, отставание от лидирующего «Ливерпуля» очень велико — девять очков. Проблема подопечных Марески заключается в приличном количестве ничейных результатов. Они выиграли только 6 из 12 встреч в АПЛ.

На Лигу конференций настрой у «аристократов» не запредельно серьёзный. На групповой этап турнира даже не заявлен лучший бомбардир клуба — Коул Палмер. Получают возможность проявить себя футболисты не основного состава, в частности Михаил Мудрик.

Поставить на то, что «Хайденхайм» не проиграет «Челси», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75. У подопечных Франка Шмидта более серьёзный настрой на турнир, нежели у «аристократов». Плюс встреча пройдёт в Хайденхайме-на-Бренце. Поддержка болельщиков — грозное оружие.