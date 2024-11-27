«Ростов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» в Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.80.

«Отличная афиша нас ждёт в Ростове-на-Дону. Ответный матч «Ростова» с московским «Спартаком». У «Ростова» добытое преимущество в Москве в один мяч благодаря пенальти, реализованному Мохеби. И вот ответная игра. Сейчас «Ростов» действительно на ходу. Команда здорово смотрится, и в Москве не проиграли «Динамо» и обыграли ЦСКА, победили «Спартак». Дома были обыграны «Химки». В общем, сейчас эмоционально и физически очень неплохо «Ростов» выглядит. Восстановились Голенков, Комличенко. Все могут играть, практически нет проблем с составом у «Ростова». И плюс домашняя встреча и возможный проход дальше в полуфинал Пути РПЛ.

И «Спартак» был чрезвычайно хорош в игре с «Локомотивом»: прекрасное движение, прекрасные взаимодействия. И интересно, сможет ли «Спартак» вот то хорошее, что он показал в игре с «Акроном» и «Локомотивом», перенести уже на матч с «Ростовом», перенести на выездные матчи, потому что у «Спартака» впереди ещё «Краснодар» в чемпионате.

Хорошая игра со всех точек зрения. И может качнуться абсолютно в любую сторону. Состояние газона вроде как в Ростове-на-Дону нареканий особых не вызывает. «Ростов» чуть упростил сейчас игру и меньше стал разводить мяч от своих ворот, а играть подлиннее.

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В последний раз «Спартак» в Ростове сыграл удачно, забил пять мячей. Вот как сложится сейчас — не знаю, но предполагаю, что футбол должен быть весёлый. Никто не должен отсиживаться в обороне. Это не в принципах точно Станковича, и Карпин с удовольствием этот футбол может поддержать. Если «Спартак» включится по темпу с первых минут, «Ростов» поддержит, включится.

Я думаю, что голы будут и в первом тайме в том числе. Мой прогноз на матч — «тотал 1-го тайма больше 1 гола» за 1.8. Продано!» — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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