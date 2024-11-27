«Монако» — «Бенфика»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов 27 ноября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика».

Ставка: победа «Монако» с форой (0) за 1.64.

«Монако» неплохо стартовал в чемпионате Франции, в семи турах было одержано шесть побед и ничья с крепким «Лансом». Это промежуточный результат позволил монегаскам единолично возглавить таблицу Лиги 1. Но, словно испугавшись своей прыти, команда Ади Хюттера сбавила и в следующих четырех турах победила лишь раз. Теперь «Монако» отстает от «ПСЖ» уже на шесть очков и имеет большую группу преследователей, желающих сместить их и с этой позиции. Зато в Лиге чемпионов все здорово — три победы и ничья, что позволяет монегаскам занимать третью строчку после четырех туров.

Старт чемпионата Португалии «Бенфика» провалила, в перовом же туре проиграла скромном «Фамалиану», а два тура спустя не смогла переиграть «Морйренсе» на выезде. После этого Рогер Шмидт португальскую команду покинул, проработав в ней больше двух лет и сделав ее чемпионом в сезоне-2022/2023. Вместо него, после английско-бразильского вояжа, в «Бенфику» вернулся Бруно Лаже, и дела пошли на лад. В прошлом туре разгромили «Порту» и теперь от лидирующего «Спортинга» 8 очков, но есть игра в запасе. В Лиге чемпионов наоборот, две победы на старте, включая 4:0 против «Атлетико», а затем поражение в Мюнхене и дома от «Фейеноорда».

«Монако» после небольшого спада пришел в себя. В прошлом туре чемпионата Франции переиграл другого лидера Лиги чемпионов «Брест» — 3:2, а могли и крупнее. «Бенфика» в Португалии дела прилично выправила, а вот в еврокубках нет. Потому наш вариант: «Монако» с форой 0 и коэффициентом 1.64», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».