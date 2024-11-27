«Монако» — «Бенфика»: ставка Игоря Семшова на игру общего этапа Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«В 5-м туре Лиги чемпионов «Монако» примет португальскую «Бенфику».

Монегаски располагаются на третьем месте в турнирной таблице турнира, победив в трёх встречах: «Барселону», «Црвену Звезду» и «Болонью» и однажды сыграв вничью с загребским «Динамо». В Лиге 1 «Монако» занимает вторую строчку, на шесть очков уступая лидеру чемпионата — «ПСЖ».

«Бенфика» уверенно стартовала в Лиге чемпионов с двух побед в матчах с «Црвеной Звездой» и «Атлетико», а затем дважды уступила «Фейеноорду» и «Баварии». В итоге португальцы идут 21-ми. В национальном чемпионате «красные» занимают третье место.

В официальных встречах эти команды играли друг с другом дважды. Один матч завершился вничью 0:0, а во втором с минимальным счётом победила «Бенфика» (1:0). У «Бенфики» игру пропустит недавно получивший травму Санчес, а в Монако продолжает восстановление Диоп.

Обе команды играют в атакующий футбол, поэтому могут показать зрелищную игру. Ставим на тотал больше 2.5 гола», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».