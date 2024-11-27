«Астон Вилла» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 10.00.

«В рамках 5-го тура Лиги чемпионов «Астон Вилла» сыграет с «Ювентусом». Интересная игра, обе команды в еврокубке достаточно неплохо выступают. Но в последнее время форма английского клуба совсем не радует. Так что туринцы тут ближе к победе.

В таблице «Астон Вилла» сейчас идёт на восьмом месте. Но ещё перед 4-м туром положение было лучше. Клуб шёл в топ-2 – они с «Ливерпулем» были единственными, кто выиграл во всех трёх турах. Причём «львы» одолели и сложных соперников на старте – «Баварию» (1:0), «Болонью» (2:0). Но вот в 4-м туре серия побед прервалась – 0:1 от «Брюгге».

И поражение в последнем матче ЛЧ неслучайно. Сейчас у «Астон Виллы» идёт кризис. На дистанции она начала испытывать игровые проблемы, тяжёлый график матчей тоже не помогает. Если брать все турниры, то серия без побед у команды Эмери уже насчитывает шесть игр. За это время из Кубка лиги успела вылететь «Вилла». В АПЛ она потеряла очки с «Борнмутом» (1:1) и с «Кристал Пэлас» (2:2), проиграла нескольким сильным соперникам. В таблице лиги коллектив тоже опустился с верхушки.

А вот «Ювентус» достаточно стабилен. У него всего одно поражение со старта сезона – 0:1 от «Штутгарта» в ЛЧ. В Серии А туринцы чередуют ничьи и победы, чаще всё же набирая по три очка. В таблице они идут высоко, пусть и имеют небольшое отставание от лидеров. В играх с сильными соперниками команда Мотты смотрелась неплохо и не проигрывала – 0:0 с «Миланом», 4:4 – с «Интером».

Из-за поражения от «Штутгарта» в таблице «Юве» идёт ниже «Астон Виллы», но не сильно – на 11-й строчке, отставая всего на два очка. В первых турах команда обыграла ПСВ (3:1) с «Лейпцигом» (3:2). А в 4-м туре представитель Италии поделил очки с «Лиллем» (1:1), который ранее побеждал «Реал» и «Атлетико».

В общем, если смотреть только на результаты в ЛЧ, то «Астон Вилла» выглядит тут фаворитом. Но вот в последних матчах вообще не выигрывала команда Эмери, зачастила с неудачами. «Ювентус» же относительно стабилен в своих результатах, пусть и выйти на длинную серию побед ему тоже не удаётся.

Так что я тут всё-таки поставлю на счёт 2:1 в пользу «Ювентуса», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».