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«Астон Вилла» — «Ювентус»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов в Бирмингеме

«Астон Вилла» — «Ювентус»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов в Бирмингеме
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 2.72.

«Команды идут рядом в турнирной таблице, оба клуба сейчас не слишком в порядке.

У «Астон Виллы» уже шесть матчей подряд без побед. Это команда, которая классно стартовала, но потом забуксовала.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
27 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На старте сезона Тьяго Мотта, как и ожидалось, перезагрузил «Ювентус», но сейчас мы видим, что не всегда этот яркий футбол «Ювентус» показывает. Но мне кажется, что сейчас ресурс «Ювентуса» чуть выше. Его серия позитивнее, чем серия «Астон Виллы», в конце концов «Ювентус» не проигрывает.

Поэтому мой прогноз – «Ювентус» не проиграет и обе забьют», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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