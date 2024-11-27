«Астон Вилла» — «Ювентус»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов в Бирмингеме

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Ювентус».
Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 2.72.
«Команды идут рядом в турнирной таблице, оба клуба сейчас не слишком в порядке.
У «Астон Виллы» уже шесть матчей подряд без побед. Это команда, которая классно стартовала, но потом забуксовала.
На старте сезона Тьяго Мотта, как и ожидалось, перезагрузил «Ювентус», но сейчас мы видим, что не всегда этот яркий футбол «Ювентус» показывает. Но мне кажется, что сейчас ресурс «Ювентуса» чуть выше. Его серия позитивнее, чем серия «Астон Виллы», в конце концов «Ювентус» не проигрывает.
Поэтому мой прогноз – «Ювентус» не проиграет и обе забьют», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».