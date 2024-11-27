«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: прогноз Виктора Гусева на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.

«Ливерпуль» будет на своём поле играть против «Реала». Это суперматч. Это центральный матч всего тура.

У меня небольшой эпиграф – по ходу матча могут пройти ещё и переговоры, ведь «Ливерпуль» хочет купить у «Реала» Тчуамени, полузащитника сборной Франции. Речь идёт о € 100 млн. Это добавляет интереса матчу.

«Ливерпуль» великолепен. Что в АПЛ, что в Лиге чемпионов команда лидирует. Четыре победы в четырёх матчах. Общая разница забитых и пропущенных 10 к 1. Они громят чемпиона Германии «Байер» 4:0, «Лейпциг» обыгрывают 1:0, у «Болоньи» выигрывают 2:0. Все начиналось с победы над «Миланом» 3:1. Это единственный пропущенный мяч «Ливерпуля» за весь цикл Лиги чемпионов. Они выиграли у «Милана», а «Реал» этому «Милану» со счётом 1:3 уступил.

У «Реала» 5:2 победа над «Боруссией», но поражение от «Лилля». И 3:1 победа над «Штутгартом». Команду лихорадит. Тем не менее это всего лишь 18-е место в Лиге чемпионов. Это прямо экватор, середина таблицы. В четырёх турах шесть очков. В Испании всё как обычно – там «Реал» преследует «Барселону», но это другая история.

Мадрид сейчас играет на выезде, ему сложно даются матчи на чужих полях. Если дома более-менее, на выезде сложнее.

Команды играли в 1/8 финала Лиги чемпионов – 2022/2023. «Реал» победил с общим счётом 5:2. Надо сказать, что сейчас первое место у «Ливерпуля», но перед Арне Слотом, новым тренером, есть серьёзная задача – снять проклятье с команды. Статистика просто ужасающая. «Реал» выигрывает у «Ливерпуля» уже три раза подряд и не уступает уже в восьми матчах. Вот эта кошмарная статистика даже нам намекает, что это не может бесконечно продолжаться. Наверное, можно было бы поставить на «Ливерпуль». Но серьёзного коэффициента здесь нет.

Как будет складываться встреча? Нужно попадать в восьмёрку. «Реал» на 18-м месте, отстаёт от заветной зоны на три очка. Даже в матче с «Ливерпулем» на его поле «Реал» пойдёт вперёд, сможет забить, но при этом и сам нарвётся на атаку. Из такого представления о развитии событий в матче я и буду исходить в своём прогнозе. Мой прогноз: тотал забитых мячей больше 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».