«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

Ставка: ничья за 3.70.

«Это суперматч и суперафиша Лиги чемпионов. «Ливерпуль» пока лучшая команда этого турнира на данный момент, а «Реал» 18-й с двумя поражениями. Однако я не думаю, что всё этот имеет какое-то отношение перед такой очной встречей. Можно много вспоминать о встречах этих команд, но на данный момент мы имеем другую конфигурацию.

Да, «Реал» под руководством Карло Анчелотти, да у «Реала» сейчас колоссальные проблемы с составом. Восстановится ли Тчуамени и сыграет ли он в паре с Рюдигером или это будет молодой Рауль Асенсио?

«Ливерпуль», в свою очередь, катком проходится по своим соперникам в АПЛ. Даже тяжёлый матч с «Саутгемптоном» «красные» вытягивают с дублем Салаха. «Ливерпуль» сейчас очень хорош, и всё, что было создано Клоппом, не разрушил Арне Слот, а даже что-то улучшил. Мне кажется, что «Ливерпуль» сейчас лучшая команда в Европе, а может быть, даже и в мире.

«Реал» по-прежнему в поиске взаимодействия Винисиуса и Мбаппе. Очень хороший и качественный матч провели мадридцы с «Леганесом» в Примере. Были хорошие движения, отличная спайка от Винисиуса, Беллингема и Мбаппе. В целом атака у «Реала» хороша, и Анчелотти уже заявил, что хватит обсуждать якобы капризы Мбаппе, мол, всё нормально.

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«Ливерпуль» играет дома и, конечно же, является фаворитом. В Лиге чемпионов выиграл все матчи и пропустил всего один мяч. Последние три победы были сухими. Мне не хочется думать, что «Ливерпуль» легко возьмёт «Реал», мне хочется думать, что мадридцы героически смогут выстоять и не проиграть «красным». Мадридцы и не из таких передряг выбирались, поэтому мой прогноз на этот матч — ничья.

«Ливерпуль» вроде бы и сильнее, мощнее, мускулистее, чем «Реал», но и у гостей есть свои плюсы. Есть индивидуальное мастерство и есть Карло Анчелотти. Он наверняка что-то придумает», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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