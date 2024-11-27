«Ливерпуль» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч общего этапа Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» со счетом 2:1 за 12.00.

«Центральный матч пятого тура Лиги чемпионов — «Ливерпуль» против «Реала». Повторение двух финалов турнира за последние десять лет. И, собственно, вспоминая, как заканчивались их встречи, успеха мадридцев я жду и сейчас.

Хотя «Ливерпуль» сейчас находится просто в отличной форме. Смена тренера летом, кажется, прошла незаметно. Даже наоборот, лучше стал играть клуб, по крайне мере, с точки зрения результата. И в АПЛ, и в Лиге чемпионов лидирует команда Слота. В Премьер-лиге так и вовсе у нее большой отрыв от преследователей есть, хотя это, скорее, связано с неудачами того же «Ман Сити».

А вот в Лиге чемпионов пока что отрыв от команд ниже у «красных» не такой большой – два очка. Зато «Ливерпуль» является единственной командой турнира, только выигрывавшей в этом розыгрыше. К тому же, надежен клуб в обороне – всего один пропущенный мяч в четырех турах. В этой ЛЧ подопечные Слота уже справились с «Миланом» (3:1), «Болоньей» (2:0), «Лейпцигом» (1:0) и «Байером» (4:0).

«Реал» уже точно не может сказать, что проводит сезон так же хорошо, как его соперник по этой встрече. Даже если взять испанский чемпионат, там мадридцы уже очень давно идут вторыми. Хотя их разрыв с лидирующей «Барселоной» уже не такой уж большой, даже несмотря на недавнее крупное поражение (0:4).

В Лиге чемпионов тоже далеко не так безупречно выступали подопечные Анчелотти. Успели они дважды уже потерять очки – 0:1 с «Лиллем» и 1:3 с «Миланом». Нельзя сказать, что оба раза полностью заслуженными были эти результаты. Скорее, сам «Реал» недобегал, совершал много ошибок, не был цельной командой. Приход Мбаппе и уход того же Кросса поменяли структуру игры «Реала». Пока он привыкает к новым схемам.

В двух других турах ЛЧ выигрывал коллектив из Мадрида. Остросюжетной вышла их встреча с «Боруссией», где, если бы соперник не решил играть на удержание счета, вполне «Реал» мог бы тоже проиграть. А так, уверенно он провел второй тайм, выиграв 5:2 по итогу. В таблице с шестью очками «сливочные» теперь идут на 18 месте. Думаю, они, само собой, недовольны таким положением дел.

В целом, тут «Ливерпуль» выглядит фаворитом, учитывая его результаты в сезоне. Но это ведь Лига чемпионов – почти что турнир имени «Реала». Мотивации сейчас у подопечных Анчелотти будет намного больше. Для них потеря очков будет намного критичнее, чем для «Ливерпуля». К тому же, мерсисайдцы в очных матчах давно уже не могут обыграть соперника.

Так что все-таки поставлю тут на победу «Реала» со счетом 2:1. Такой вариант оценивается в 12.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».