«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: ставка Романа Павлюченко на игру 5-го тура Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» за 3.40.

«В центральном матче 5-го тура Лиги чемпионов сойдутся «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид. Да, по основным факторам хозяева поля должны тут выигрывать. Но я бы не стал так легко списывать со счетов «сливочных».

Да, пока что сезон соперники проводят немного по-разному. «Ливерпуль» доминирует в чемпионате Англии и в Лиге чемпионов. В обоих турнирах он ещё ни разу не проигрывал. В ЛЧ «красные» так и вовсе идут на серии побед со старта турнира. Таблицу они сейчас единолично возглавляют.

И я бы не сказал, что такая серия побед коллектива Слота – везение. Соперники у него уже были трудные в этом розыгрыше – «Милан» (3:1), «Лейпциг» (1:0), «Байер» (4:0). В АПЛ тоже дела у «Ливерпуля» идут отлично. Недавно они только один раз потеряли очки – в тяжёлом матче с «Арсеналом» (2:2). В других встречах команда только выигрывала в последние месяцы. Таблицу она тоже возглавляет, имея сильный отрыв от второго места.

А вот у «Реала» уже возникали проблемы и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. В двух турах еврокубка команда Анчелотти не просто потеряла очки, она проиграла. Странно, конечно, было видеть неудачу коллектива в противостоянии с «Лиллем» (0:1). Также была неудача с «Миланом» (1:3). Можно ещё вспомнить и игру с «Боруссией» Дортмунд, которая уверенно доминировала в игре с мадридцами в первом тайме, но провалила второй, проиграв 2:5. С шестью очками «Реал» идет достаточно низко – на 18-м месте.

В Ла Лиге тоже небезупречно выступает команда. Да, она идёт второй в чемпионате, но всё ещё отстает от лидирующей «Барселоны». Ей, собственно, «Реал» и проиграл недавно в «эль класико», причём с крупным счётом 0:4. В последних же турах коллектив уверенно выигрывал, но и соперники были проще – 4:0 с «Осасуной», 3:0 – с «Леганесом».

В общем, «Ливерпуль» явно лучше проводит сезон, выглядит менее проблемно. Но что-то мне подсказывает, что отсутствие статуса фаворита поможет тут «Реалу». В подобных матчах мадридцы умеют сотворить сенсацию. Тем более это Лига чемпионов – турнир, в котором мы не раз видели эту магию «Реала».

Так что рискну и поставлю тут на победу «Реала», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».