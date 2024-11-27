«Ливерпуль» — «Реал»: делай ставку и участвуй в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ!

27 ноября «Ливерпуль» примет «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча на Энфилде стартует в 23:00 мск. Соперники сразятся в ремейке финала ЛЧ-2017/2018, а ты можешь принять участие в розыгрыше 25 000 000 рублей от БЕТСИТИ. Выполняй квесты, делай ставки, забирай фрибеты в акции «Новогодняя миссия».

«Ливерпуль» может быть полностью доволен стартом текущего розыгрыша. Мерсисайдцы — единственная команда Лиги чемпионов, которая ещё ни разу не потеряла очки. Коллектив Арне Слота победил во всех четырёх матчах и продемонстрировал отличную игру на обеих сторонах поля. Разница забитых и пропущенных мячей — 10:1.

Арне Слот отлично дебютировал в новой команде. Голландцу удалось повторить достижение Карло Анчелотти. Слот — первый тренер, одержавший победы как минимум в 9 из своих первых 11 матчей АПЛ после Карло Анчелотти в «Челси» 15 лет назад. Любопытно, что теперь в Лиге чемпионов голландец встретится как раз с командой итальянского специалиста.

«Реал» пока не может похвастаться похожей стабильностью. Мадридцы проиграли в двух из четырёх первых туров. По сообщениям испанских СМИ, Джуд Беллингем недоволен своей позицией на поле. К этому можно прибавить, что главный тренер требует усиление состава, однако президент клуба Флорентино Перес не считает это целесообразным.

«Ливерпуль» перед 5-м туром единолично возглавляет турнирную таблицу общего этапа, набрав 12 очков. В активе «Реала» только шесть очков. В этой Лиге чемпионов мадридцы ещё ни разу не победили в гостях.

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