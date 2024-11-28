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«Реал Сосьедад» — «Аякс»: букмекеры назвали фаворита

«Реал Сосьедад» — «Аякс»: букмекеры назвали фаворита
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28 ноября на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Аякс». Начало игры — в 23:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами испанский клуб: поставить на победу «Реала Сосьедад» можно с коэффициентом 1.90. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1900 рублей.

Успех амстердамцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Аякс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

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