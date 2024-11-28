«Реал Сосьедад» — «Аякс»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Реал Сосьедад» — «Аякс».

Ставка: «Аякс» не проиграет за 1.90.

Никого не удивишь тем, что «Реал Сосьедад» очень нестабилен. Время от времени бело-голубые отнимают очки у сильных соперников, но они могут и расстроить поражением от явного аутсайдера. В Лиге Европы подопечные Альгуасиля сыграли вничью с «Ниццей» (1:1), уступили «Андерлехту» (1:2) и «Виктории Пльзень» (1:2), а победили «Маккаби» из Тель-Авива (2:1).

То и дело у «Реала Сосьедад» возникают кадровые проблемы. Совсем недавно в лазарет в очередной раз угодил бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. У россиянина мышечная травма.

«Аякс» выглядит намного бодрее. Команда преуспевает как на внутренней, так и на международной арене. На групповом этапе Лиги Европы амстердамцы разгромили «Бешикташ» (4:0), «Карабах» (3:0) и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0). Также они сыграли вничью с пражской «Славией» (1:1).

«Аякс» демонстрирует зрелищный футбол. С одной стороны, у амстердамцев хорошо поставлена игра в обороне и надёжный голкипер. С другой — у команды всё замечательно с результативностью. В 10 встречах в Лиге Европы и 12 — в чемпионате Нидерландов она забила 52 мяча.

Забивает не какой-то конкретный футболист «Аякса», а поочерёдно практически все. Защитников «Реала Сосьедад» ждёт серьёзное испытание. Поставить на то, что амстердамцы не проиграют клубу из Сан-Себастьяна, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

У подопечных Фариоли в текущем сезоне только два поражения. И то одно из них они потерпели не в основное время. Вполне возможно, поддержка болельщиков поможет бело-голубым зацепиться за ничью. О победе можно даже не мечтать. Клуб из Сан-Себастьяна слишком плох на чужой половине поля.