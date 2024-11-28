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Оценены шансы «МЮ» одержать первую победу с Аморимом

Оценены шансы «МЮ» одержать первую победу с Аморимом
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В четверг, 28 ноября, пройдут встречи 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Всё внимание – на стадион «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия), где состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.26, что составляет 78% вероятности.

Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 12.00 — это около 8%. На ничью коэффициент составляет 6.80 (14%).

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол на «Олд Траффорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

В первом матче под руководством Рубена Аморима «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвичем».

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