«МЮ» — «Будё-Глимт»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «МЮ» — «Будё-Глимт».

Ставка: «МЮ» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.65.

Дебют нового наставника «МЮ» — Рубена Аморима — пришёлся на выезд к «Ипсвич Таун» и получился куда менее ярким, чем вышло у Ван Нистелроя. Гости открыли счёт уже на второй минуте, но пропустили перед перерывом, а в итоге могли даже проиграть, если бы не вратарь Андре Онана.

И всё-таки серия без поражений продолжается. Как отмечал сам португалец, он мало времени провёл с футболистами и те ещё не успели принять его тактику. Зато некоторые игроки уже отмечают требовательность специалиста и пользу этой требовательности для команды. Короче говоря, настрой на предстоящий матч должен быть боевой.

«Будё-Глимт», в свою очередь, приезжает в Англию после победы над «Оддом» (2:0) — соперником по чемпионату Норвегии, но в целом цепочка его последних результатов не впечатляет. Эта победа — единственная за пять прошлых игр. Плюс случилось две ничьих и два поражения с 10 пропущенными голами суммарно. Сомнительно.

На своём поле после таких воодушевляющих событий «Манчестер Юнайтед», разумеется, будет фаворитом. Более того, он, скорее всего, одержит победу над нестабильным «Будё-Глимт», который сейчас проходит не лучший отрезок. Вот только лобовая победа хозяев оценивается уж больно скромным коэффициентом, а потому придётся чем-то умножать.

Логичнее всего, пожалуй, сделать это тоталом больше 2.5 мяча. Хозяева в целом должны быть на кураже, а гости, несмотря на старания Никиты Хайкина, в последние месяцы довольно много пропускают, хотя и сами достаточно результативны. В итоге ждём победу «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча. Счёт может быть в районе 2:1 или 3:1.