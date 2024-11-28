Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Будё-Глимт»: прогноз «Чемпионата»

«МЮ» — «Будё-Глимт»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру «МЮ» — «Будё-Глимт».

Ставка: «МЮ» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.65.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Рома». 4:0 с «Ман Сити»? Раньери не испугается!
«Тоттенхэм» — «Рома». 4:0 с «Ман Сити»? Раньери не испугается!

Дебют нового наставника «МЮ» — Рубена Аморима — пришёлся на выезд к «Ипсвич Таун» и получился куда менее ярким, чем вышло у Ван Нистелроя. Гости открыли счёт уже на второй минуте, но пропустили перед перерывом, а в итоге могли даже проиграть, если бы не вратарь Андре Онана.

И всё-таки серия без поражений продолжается. Как отмечал сам португалец, он мало времени провёл с футболистами и те ещё не успели принять его тактику. Зато некоторые игроки уже отмечают требовательность специалиста и пользу этой требовательности для команды. Короче говоря, настрой на предстоящий матч должен быть боевой.

«Будё-Глимт», в свою очередь, приезжает в Англию после победы над «Оддом» (2:0) — соперником по чемпионату Норвегии, но в целом цепочка его последних результатов не впечатляет. Эта победа — единственная за пять прошлых игр. Плюс случилось две ничьих и два поражения с 10 пропущенными голами суммарно. Сомнительно.

На своём поле после таких воодушевляющих событий «Манчестер Юнайтед», разумеется, будет фаворитом. Более того, он, скорее всего, одержит победу над нестабильным «Будё-Глимт», который сейчас проходит не лучший отрезок. Вот только лобовая победа хозяев оценивается уж больно скромным коэффициентом, а потому придётся чем-то умножать.

Логичнее всего, пожалуй, сделать это тоталом больше 2.5 мяча. Хозяева в целом должны быть на кураже, а гости, несмотря на старания Никиты Хайкина, в последние месяцы довольно много пропускают, хотя и сами достаточно результативны. В итоге ждём победу «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча. Счёт может быть в районе 2:1 или 3:1.

Материалы по теме
«Хайденхайм» — «Челси». Мудрик не спасёт Мареску от поражения
«Хайденхайм» — «Челси». Мудрик не спасёт Мареску от поражения
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android