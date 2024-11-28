«Тоттенхэм» — «Рома»: букмекеры предсказали счёт матча Лиги Европы

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В четверг, 28 ноября, пройдут встречи 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Всё внимание на центральный матч «Тоттенхэм» — «Рома», который состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение лондонцам. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 4.40, а ничейный исход соразмерен ей. Шансы находятся в пределах 21-22% вероятности.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.60). Победа «Тоттенхэма» 2:1 идёт за 7.80, на 2:0 в пользу «Тоттенхэма» дают 8.10.