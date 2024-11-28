«Тоттенхэм» — «Рома»: прогноз на матч в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру «Тоттенхэм» — «Рома».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + обе забьют за 1.92.

«Тоттенхэм» должен быть на кураже после выдающегося уикенда. Согласны, у «Манчестер Сити» за последние месяцы что-то развалилось в игре. Однако разгромить гегемона АПЛ со счётом 4:0 на его поле — это вполне себе достижение. «Тоттенхэм» разом исправился за 2:3 от «Галатасарая» и за 1:2 от «Ипсвич Таун», которые были ранее.

При этом «шпоры» хороши на домашнем стадионе. Если вынести за скобки домашнее поражение от «Ипсвича», то они одержали шесть побед в шести прошлых играх на «Тоттенхэм Хотспур». Показатель результативности тоже впечатляет — суммарно 17 забитых мячей на данном отрезке при всего четырёх пропущенных. Цифры воодушевляющие.

«Рома», в свою очередь, переживает очередной непростой период. Даниэле Де Росси руководство чем-то не устроил, Иван Юрич — тоже. Умудрились уговорить вернуться уже завершившего карьеру Клаудио Раньери. В первой игре под руководством нового тренера команда уступила. Хотя тут стоит сказать, что дебютировать Клаудио Раньери пришлось в матче с лидером чемпионата Италии «Наполи», который сейчас возглавляет небезызвестный Антонио Конте.

Несмотря на внушительную домашнюю серию, английский клуб в целом нестабилен, часто чередует победы с неудачами и нередко пропускает. Забить в ворота «Наполи» у «Ромы» не получилось, но ведь «Наполи» в принципе хорош в данном компоненте, пропустил почти меньше всех в Серии А. А отличиться уже в Англии «Рома» должна.

Тем более что основной голкипер «шпор» Гульельмо Викарио, как сообщают СМИ, перенёс операцию и начинает восстановление. То есть состав будет не самый оптимальный. Хотя понятно, что при всех своих преимуществах лондонский клуб попытается сыграть с позиции силы и может как минимум не уступить. Ожидают результативную встречу, но с небольшим перевесом в пользу принимающей стороны.