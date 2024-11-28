«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» – «Динамо».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.38.

«Это второй матч 1/4 финала Кубка России, а в первом, 5 ноября, «Локомотив» победил в гостях — 2:1. С двумя голевыми передачами Батракова и победным голом Пиняева.

«Локомотив» по результатам домашних матчей в нынешнем чемпионате России идёт на первом месте: без ничьих при семи победах и всего одном поражении (от «Краснодара» — 0:3, ещё в первый день осени). Результат «Динамо», на своём поле проигравшего дважды, в гостях весьма неплох: четыре победы, две ничьих и одно поражение (в августе от «Зенита»). Это четвёртое место при общем пятом в главной турнирной таблице. В 1-м туре команды сошлись на стадионе «Динамо» ещё в июле, хозяева победили 3:1. В прошлом сезоне на поле «Локомотива» команды сыграли вничью (0:0), а дома «Динамо» победило 2:1.

Наверное, можно отметить, что в матчах между двумя клубами в последнее время нет голевых феерий и при этом довольно часто забивают обе команды. Общая статистика грандиозного противостояния — это 172 матча: 49 побед «Локомотива», 86 (то есть ровно половина) побед «Динамо» и 37 ничьих. К ответному кубковому матчу команды подходят не в лучшем настроении. «Локомотив» в 16-м туре чемпионата был разгромлен «Спартаком» (2:5), а «Динамо» упустило победу в Воронеже, пропустив мяч на последних секундах (1:1).

Главным героем сезона у «Динамо» остаётся продолжающий спасать команду голкипер Лунёв. Из чего видно, что игра в обороне по-прежнему остаётся неотлаженной. Ошибки «Локомотива» сзади в матче со «Спартаком» говорят о том же. Лидер команды и, вероятно, лучший игрок первого круга чемпионата Батраков в тот же вечер потерялся, столкнувшись с серьёзной персональной опекой. Ну а самый ценный футболист всего предыдущего чемпионата динамовец Тюкавин пока имеет проблемы с результативностью. В матче с «Факелом» он не вышел в стартовом составе, уступив место Маухубу, которого, в свою очередь, заменил на 67-й минуте.

Полагаю, что «Локомотив», имея довольно хороших созидателей, дома не сядет в глухую оборону, но после пяти мячей от «Спартака» будет предельно аккуратен. У динамовцев просто нет другого варианта, как идти вперёд, но в завершающей стадии проблемы у них есть. ТМ 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».