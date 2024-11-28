«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру Пути РПЛ Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» в Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

«Тяжёлый матч для прогноза, потому что мы не можем влезть в голову тренерам. Но в любом случае «Динамо» не выставит оптимальный состав, не выставит лучшего вратаря, потому что он травмирован. К тому же «Динамо» уже уступает. Да и вообще состав куцый, очень много травм.

«Локомотив» в любом составе не изменяет себе – не закрывается, играет весело. После 2:5 со «Спартаком» будет желание реабилитироваться. Это однозначно.

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На мой взгляд, при любых составах в этом матче голы будут. Команды такие, которые об обороне не думают в первую очередь. Так что – «тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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