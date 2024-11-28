«Адмирал» — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — СКА.

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.35.

«У СКА перед матчем во Владивостоке образовалась недельная пауза. Команда Романа Ротенберга предыдущие две встречи провела дома, и закончились они, как и многие другие матчи армейцев, с большим количеством голов. С «Амуром» петербуржцы забросили девять шайб на двоих, но больше всё же оказалось у хозяев. На тот момент Хабаровск был ещё не готов, чтобы обыгрывать хоть кого-нибудь, но уже начал забивать и три раза отличился (6:3). Следом СКА обыграл нижегородское «Торпедо», выдав классный первый период. Команда забросила три шайбы в стартовой двадцатиминутке, пропустила одну во втором периоде, но восстановила разницу в три гола в самой концовке (4:1). Слегка провисшие результаты отбросили СКА на четвёртое место на Западе.

После четырёх выездных поражений в основное время «Адмирал» вернулся домой и одержал важную победу в дальневосточном дерби. Более того, команда Леонида Тамбиева одержала волевую победу — к середине встречи хозяева проигрывали 0:2. Сравняв счёт, «Адмирал» снова пропустил, но после этого забросил три безответные шайбы (5:3). Клуб из Владивостока — абсолютно домашняя команда. В предыдущих четырёх матчах «Адмирал» набрал шесть очков из восьми возможных. В соперниках были «Металлург» (2:3 ОТ), «Авангард» (3:2 ОТ), «Трактор» (4:3 ОТ) и «Автомобилист» (3:4 Б). И текущая серия началась как раз с победы. И Владивосток может воспользоваться тем, что большим клубам зачастую приходится тяжело на Дальнем Востоке.

«Адмирал» здорово выглядит дома, а СКА всё ещё находится не в лучшей форме. Ставка: «Адмирал» не проиграет в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».