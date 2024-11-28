«Тоттенхэм» — «Рома»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Рома».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 2.16.

«Тоттенхэм» в этом сезоне производит удивительное впечатление. С одной стороны, команда может победить любого соперника, и только что мы видели в чемпионате Англии абсолютно заслуженную крупную победу над «Манчестер Сити». Да, у «Сити» кризис, но приехать на территорию Гвардиолы и победить 4:0 – дорогого стоит. Также подопечные Постекоглу могут и проиграть, как это недавно случилось в матчах с «Галатасараем» и «Ипсвичем». В любом случае пусть пока и не наблюдается положительного постоянства, класс команды высок.

«Рому» пока потряхивает, и Клаудио Раньери приезжает в Англию после длительной безвыигрышной серии. Последняя победа клуба была ещё 1 октября, да и вообще в еврокубках «Рома» на выезде выступает неудачно. В 12 последних гостевых матчах случилась только одна победа, при этом было шесть поражений.

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Думаю, что с учётом территории, где будет проходить игра, и нынешнего класса «Тоттенхэма», очень смотрится ставка на выигрыш «шпор» с форой (-1)», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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