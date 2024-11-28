Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тоттенхэм» — «Рома»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Лондоне

«Тоттенхэм» — «Рома»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги Европы в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Рома».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.70.

«Тоттенхэм» и «Рома» встретятся в матче, который, казалось бы, мог и в Лиге чемпионов состояться. Два статусных соперника всё-таки сыграют в Лиге Европы. Учитывая их выступления в этом сезоне, отдам тут предпочтение «шпорам».

Важнейшего результата на прошлых выходных добился «Тоттенхэм». Сумел он обыграть «Манчестер Сити», который сейчас идёт на серии поражений. Причём сделал это клуб из Лондона уверенно – со счётом 4:0. Для «шпор» это была уже вторая победа с «горожанами» за последнее время. Но ранее в Кубке лиги они играли не основными составами. Сейчас же ставки были другими, и «Тоттенхэм» даже лучше справился.

Лига Европы . Общий этап. 5-й тур
28 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впрочем, до этого пару раз команда Постекоглу уступила. В том числе не справилась она с «Галатасараем» на выезде в рамках Лиги Европы – 2:3. Так англичане прервали свою серию побед в турнире. Ранее они обыграли «Карабах» (3:0), «Ференцварош» (2:1) и АЗ (1:0). С девятью очками «Тоттенхэм» откатился на седьмое место. От соперников выше он сильно не отстал.

А вот «Рома» в таблице ЛЕ стоит намного ниже – на 20-м месте. В активе у неё всего пять очков. В четырёх турах римляне дважды сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) и с «Юнионом» (1:1). В двух других встречах представитель Италии уступил «Эльфсборгу» (0:1), а также победил киевское «Динамо» – 1:0.

Но я думаю, римлян не так сильно беспокоят результаты команды в Лиге Европы. Ведь сейчас плохо «Рома» играет и в Серии А. Давно она не поднималась там выше середины таблицы. Всё настолько плохо, что уже второй раз в сезоне команда сменила тренера – сейчас её возглавил Раньери, с которым коллектив на выходных уже успел уступить «Наполи» в принципиальном матче (0:1).

В общем, «Тоттенхэм» явно сильнее «Ромы» сейчас. Римляне проваливают этот сезон, вряд ли им удастся быстро выбраться из кризиса. А «шпоры» только что ещё и разгромили «Манчестер Сит». На этих положительных эмоциях они легко выиграют и сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Рома». 4:0 с «Ман Сити»? Раньери не испугается!
«Тоттенхэм» — «Рома». 4:0 с «Ман Сити»? Раньери не испугается!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android