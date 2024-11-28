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«Хайденхайм» — «Челси»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций

«Хайденхайм» — «Челси»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» и ТБ 2.5 за 1.95.

«Хайденхайм» прошлый сезон провёл великолепно, и скромная команда Шмидта попала в Лигу конференций, где уже успела одержать три победы. 2:1 над люблянской «Олимпией», 1:0 над «Пафосом» и 2:0 над «Хартсом». В чемпионате Германии были две победы на старте, затем два поражения. После чего неожиданная выездная победа над «Майнцем» на выезде. Дальше во внутренних первенствах наступил спад, вылет из Кубка Германии от «Герты» и шесть туров без побед, лишь раз команда сыграла вничью.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» попал в Лигу конференций через квалификацию, пусть и имел некоторые проблемы в матчах с «Серветтом». На групповом этапе лондонцы уже заиграли согласно своему статусу, три тура — три победы, общая разница 16:3 и ожидаемая первая строчка. В чемпионате Англии дела идут тоже неплохо, третья строчка с отставанием всего в одно очко от «Манчестера Сити», а вот в Кубке лиги участие «Челси» завершил, проиграв «Ньюкаслу» 0:2.

Две команды пока очки не теряли, но, конечно же, англичане фавориты, даже несмотря на домашний матч для немцев. Даже третий или четвёртый состав «Челси», а у лондонцев хватает футболистов, сильнее на бумаге парней Шмидта. Да и тем игрокам, кто редко получает игровую практику во внутренних турнирах, есть что доказывать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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