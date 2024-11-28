Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хайденхайм» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги конференций в Германии

«Хайденхайм» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на игру Лиги конференций в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги конференций «Хайденхайм» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.06.

«Хайденхайм» и «Челси» сыграют друг против друга в 4-м туре Лиги конференций. Обе команды в этом сезоне в турнире не потерпели ни одного поражения.

Лига конференций . Общий этап. 4-й тур
28 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хайденхайм» в Лиге конференций обыграл «Олимпию», «Хартс» и «Пафос». При этом ситуация в Бундеслиге у клуба ужасная. Немецкая команда располагается в зоне вылета. В последних пяти матчах у «Хайденхайма» четыре поражения, в том числе вылет из Кубка Германии.

«Челси» победил «Гент», «Панатинаикос», а также разгромил армянский «Ноа» (8:0). В АПЛ у «синих» всё прекрасно. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка. В матче с «Хайденхаймом» «Челси» не смогут помочь травмированные Келлиман и Джеймс.

Ранее команды друг с другом не встречались. «Челси» очень много забивает в этом году в еврокубковых встречах, отправляя в среднем по пять мячей в ворота соперников. Для «Хайденхайма» этот матч станет первой проверкой на прочность в Лиге конференций. Несмотря на то что игра пройдёт на немецком стадионе, считаю фаворитом англичан и поставлю на их победу с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Хайденхайм» — «Челси». Мудрик не спасёт Мареску от поражения
«Хайденхайм» — «Челси». Мудрик не спасёт Мареску от поражения
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android