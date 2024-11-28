«Брага» — «Хоффенхайм»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги Европы 28 ноября

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Брага» — «Хоффенхайм».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.88.

«Брага» и «Хоффенхайм» сыграют в рамках 5-го тура Лиги Европы. Португальцы в 1-м туре победили «Маккаби» Тель-Авив – 2:1. После этого клуб больше не выигрывал. Разгромно он уступил «Олимпиакосу» (0:3), один раз сыграл вничью с «Эльфсборгом» (1:1). В общем, всего четыре набранных очка. Так что у «Браги» проблемы, она должна постараться, чтобы занять как минимум 24-е место, чтобы пройти в следующий этап Лиги Европы.

И вот у «Браги» домашний матч с «Хоффенхаймом», клубом очень зрелищным, который много забивает, но и много пропускает. Недавно он сменил тренера. После этого в первом же матче «Хоффенхайм» красиво победил «Лейпциг» — 4:3. В общем, в своём стиле выступает команда, играет в атаку, плохо защищается при этом.

Так что тут всё располагает к атакующему футболу. Немецкий клуб в этой Лиге Европы набрал пять очков, он идёт чуть выше «Браги». Победил он киевское «Динамо» – 2:0. Также дважды сыграл клуб вничью с «Мидтьюлланном» (1:1) и с «Лионом» (2:2), а также один раз уступил – «Порту» (0:2). «Хоффенхайм» — разбалансированная команда с очень качественной линией атаки, хорошо играющая в созидании. Но в переходах из атаки в оборону клуб испытывает большие проблемы.

В Португалии с «Брагой», я думаю, будет тяжело. Потому что хозяева поля прижаты к стенке. Им очень нужна победа. Так что я думаю, что в этом матче, как и почти во всех встречах с участием «Хоффенхайма», стоит ждать голов. Я возьму ставку – тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.88», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».